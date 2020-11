Breckerfeld: Radiosender CAE inspiriert Grobschnitt-Gründer

Als Mitbegründer der Krautrock-Legende „Grobschnitt“ und ebenso als Solo-Künstler hat Eroc ein bedeutsames Stück deutsche Musikgeschichte mitgeschrieben. Die eigene musikalische Sozialisation erfuhr er in den 1960er-Jahren durch den Militärradiosender CAE – und dem hat der Breckerfelder jetzt eine Dokumentation gewidmet.

Es gibt Momente, die so stark nachwirken, dass sie geeignet sind, ein ganzes Leben zu verändern. Der Breckerfelder Joachim Heinz Ehrig muss nicht lang überlegen, wenn er diese für sich benennen soll: Das Jahr war 1957, das Ereignis mit Nachhall war ein Geschenk für den damals Sechsjährigen – ein Röhrenempfänger, ein sogenanntes Dampfradio.

Geheimnisvoller Kasten mit Musik

Grobschnitt-Gründer Joachim Heinz Ehrig 8Eroc) in seinem Tonstudio in Breckerfeld. Foto: Fabian Paffendorf

„Es war ein geheimnisvoller Kasten. Und natürlich wollte ich wissen, warum da diese Musik rauskam, wenn man es einschaltete. Also habe ich es aufgemacht und reingeschaut. Und recht schnell kam ich darauf, wie das Gerät wohl funktionierte“, erzählt der heute 69-Jährige, und weiter: „Dass dieses Radio mein Ohr zur Welt war, fand ich dann heraus, als ich bei der Sendersuche einen Kanal empfing, bei dem die Ansager in einer mir völlig unverständlichen Sprache redeten.“

Diese Sprache war Englisch, der Sender BFBS - das Radioprogramm der britischen Besatzer in Deutschland. Was die DJs dort an Platten aufgelegt hätten, sei laut Ehrig so viel besser als das gewesen, was man sonst so bei den deutschsprachigen Sendern zu hören bekam. Denn BFBS spielte das, was die Oma all zu gern „Cowboy-Musik“ nannte.

Radio CAE - der kanadische Sender

„Neben BFBS gab’s aber noch einen kleineren, weitaus unbekannteren, fremdsprachigen Sender. Die Musik, die man bei Radio CAE (Canadian Army Europe) auflegte, war noch viel besser“, schwärmt der Breckerfelder. Radio CAE hatte sein Funkhaus im westfälischen Werl, wurde betrieben von und für die Soldaten der kanadischen Streitkräfte in der BRD.

Die Kanadier sendeten nicht nur in englischer Sprache, sondern auch abends eine Stunde lang auf Französisch. Was die DJs auflegten, begeisterte Ehrig so sehr, dass alsbald zum Mitschneiden ein Tonbandgerät mitlief.

Die letzten vier Stunden bleiben auf Band

Damit zeichnete er 1970 auch die letzten vier Stunden des Sendebetriebs von CAE auf, denn zum 19. Oktober des Jahres stellte der Exot unter den Militärsendern in West-Deutschland den Betrieb für immer ein. Die Truppen der Kanadier waren abgezogen und in den Schwarzwald verlegt worden. Was Ehrig blieb, waren Tonbänder, der Briefwechsel mit seinem Lieblings-DJ des Senders und die Erinnerungen an den Besuch in den „heiligen Hallen“, den er im Vorjahr als 17-Jähriger mit einem Freund unternommen hatte.

Aus Joachim Heinz Ehrig wurde der Musiker und Tonmeister Eroc, Mitbegründer, Soundtüftler und Drummer der prominenten Krautrock-Formation und später Solo-Künstler mit Chartplatzierung in den deutschen Single-Hitparaden („Wolkenreise“, 1979). Den Ursprung seiner musikalischen Sozialisation hat er nie vergessen, seine Andenken von CAE in Ehren gehalten.

Viele Reaktionen auf Radio-Schnipsel

Anfang der 2000er-Jahre saß Eroc dann in seinem Studio in Breckerfeld vorm Computer und aus einer Laune heraus lud er etwas von Radio CAE auf seine Website hoch. „In den folgenden Wochen und Monaten bekam ich zahlreiche E-Mails als Reaktion darauf“, erzählt Eroc. Im Laufe der Zeit sei dies darin gemündet, dass sogar Kontakt zu den früheren Köpfen hinter CAE hergestellt werden konnte. Mehr noch: Ted Wood Barclay McMillan, John Hanlon und andere begleiteten Eroc und den Werler Chronisten Helmuth Euler mehrfach bei Besuchen des ehemaligen kanadischen Stützpunkts Fort Victoria.

Mittlerweile sind mehrere der CAE-Macher und auch Zeitzeuge Helmuth Euler verstorben, Fort Victoria abgerissen. Aber Eroc hinterließ man eine Vielzahl von Informationen, O-Tönen, Dokumenten, Fotos und Andenken an Radio CAE. Darüber hinaus verbrachte der Breckerfelder viele Stunden im Werler Stadtarchiv für Recherchen. Die schiere Fülle an Material, die über Jahrzehnte so zusammengetragen wurde, hat Eroc in vielen hunderten von Arbeitsstunden zu einem Dokumentarfilm geformt: In „The History of Radio CAE“ erzählt Eroc in beeindruckenden Bildern, Texten und O-Tönen die Geschichte von 5342 Tagen Sendebetrieb der Radiostation und zeigt auf, welchen Einfluss der Sender über seine Zeit hinaus auf die Jugend im Deutschland der 1960er-Jahre ausübte.

Der Film ist knapp 50 Minuten lang und gratis auf den Plattformen Youtube (www.youtube.com/watch?v=BkuYEtXMcoI) und Vimeo im Internet abrufbar.