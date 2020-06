Breckerfeld: Polizei sucht die Supermarkt-Räuber

Zwei Täter haben einen Supermarkt in Breckerfeld überfallen.

Breckerfeld. Die Täter überfielen den Breckerfelder Supermarkt mit einer Pistole. Jetzt hat die Polizei eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Von den Tätern, die am späten Freitagabend gegen 22.10 Uhr den Rewe-Supermarkt an der Frankfurter Straße überfallen und einen Angestellten mit einer Pistole dazu gezwungen hatten, den Tresor sowie die Kassen zu öffnen, gab die Polizei am Dienstag eine Personenbeschreibung heraus.

Mit Pistole und Messer bedroht

Der Tatverdächtige mit der Pistole ist etwa 185 Zentimeter groß und 90 Kilogramm schwer, er trug schwarze Kleidung und weiße Schuhe. Sein Komplize, der ein Messer trug, soll rund 178 Zentimeter groß und 75 Kilogramm schwer sein. Er trug ebenfalls schwarze Kleidung und besaß einen dunklen Teint.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können: