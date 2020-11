Breckerfeld: Jugendherberge will Mitte Januar wieder starten

Die Jugendherberge Glörsee musste – wie etliche andere Jugendherbergen auch – am 17. März im Zuge des ersten Lockdowns schließen. David Emde ist der Leiter der Einrichtung, die direkt am See liegt und durch ihre idyllische Lage im Wald punktet.

Herr Emde, Ihre Jugendherberge ist seit mehr als acht Monaten geschlossen. Andere Einrichtungen sind Ende Mai aber wieder an den Start gegangen...

Emde: Richtig. Aber in etlichen Jugendherbergen, darunter auch in unserem Haus, war es leider nicht möglich, die Corona-Vorgaben wirtschaftlich umzusetzen. So verfügt unsere Einrichtung vorwiegend über Mehrbettzimmer ohne eigene sanitäre Einrichtungen, und durch bauliche Gegebenheiten können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Auch später im Sommer, als die gesetzlichen Vorgaben zur Beherbergung gelockert wurden, hätte sich eine Öffnung wirtschaftlich nicht gelohnt, da wegen der Krise kaum Schulklassen und Gruppen, die sonst den größten Teil der Belegung ausmachen, kamen.

Wann planen Sie, Ihr Haus wieder für Gäste zu öffnen?

Die Wiedereröffnung der Jugendherberge Glörsee ist für den 15. Januar 2021 geplant. Das ist der derzeitige Planungsstand und hängt natürlich vom weiteren Verlauf der Pandemie und der damit verbundenen Erlasslage ab. Relevant sind zum Beispiel Regelungen für touristische Übernachtungen und die Vorgaben zu Klassenfahrten und Gruppenreisen.

Wie sieht die Buchungslage in Ihrer Jugendherberge aus, und gibt es nach dem erneuten Lockdown auch wieder mehr Stornierungen?

Landesverbandsweit sahen die Vorbuchungen für 2021 bisher verhältnismäßig gut aus. Aktuell erreichen uns im Zuge des November-Lockdowns leider wieder vermehrt Stornierungen, besonders von Schulklassen und Gruppen für das erste Halbjahr 2021. Das gilt auch für die Jugendherberge Glörsee. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-jugendherberge-in-eppenhausen-kaempft-ums-ueberleben-id230520100.html

Was geschieht im Falle einer Stornierung?

Die Gäste gehen bei coronabedingten Stornierungen kein Risiko ein, da wir unsere Stornobedingungen besonders für Schulen und Gruppen so angepasst haben, dass coronabedingt auch erst kurz vor der Anreise kostenlos storniert werden kann.

Wie sieht Ihre Gästestruktur im allgemeinen aus?

Schulklassen und Gruppen sind unsere stärksten Gästegruppen und machen landesverbandsweit etwa 70 Prozent aller Übernachtungen aus. Hier am Glörsee beträgt der Anteil insgesamt sogar fast 90 Prozent aller Übernachtungen. Dabei machen Schulklassen rund 50 Prozent aller Übernachtungen aus und Freizeitgruppen wie Chöre, kirchliche Gruppen oder Sportvereine etwa 38 Prozent.

Wie ist die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendherberge Glörsee?

Alle der rund 450 Mitarbeiter des DJH Landesverbandes Westfalen-Lippe befinden sich ja seit dem Frühjahr in Kurzarbeit, so auch unser Team, das aus mir, also dem Hausleiter, sowie sechs Mitarbeitern besteht. Das ist natürlich keine leichte Situation. Auf der anderen Seite hat die Krise uns als Team auch zusammengeschweißt. Wir haben vieles gemeinsam „gewuppt“, es herrscht großer Zusammenhalt und wir versuchen, den Blick nach vorn zu richten. Unsere Jugendherberge ist ja grundsätzlich sehr beliebt, und wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bei den Übernachtungszahlen zugelegt­.

10.000 Übernachtungen im letzten Jahr Die Jugendherberge Glörsee ist eine Einrichtung des DJH (Deutsches Jugendherbergswerk). Das Breckerfelder Haus zählte 2019 insgesamt 10.000 Übernachtungen. Weitere Infos zu Klassenfahrten in Corona-Zeiten finden Interessierte unter www.djhnw.de/klassenfahrten-hygienekonzept

Wurde und wird die Schließphase genutzt, um beispielsweise die Einrichtung zu renovieren? Und gibt es andere Aufgaben bzw. Fortbildungen für die Mitarbeiter des Hauses?

Ja. Während der Schließzeit hat unser Team unter anderem Malerarbeiten durchgeführt. Unser Hausmeister hat sich während um das Gebäude samt Grundstück gekümmert, und einige Mitarbeiter haben in anderen Jugendherbergen­ unseres Landesverbandes, zum Beispiel in Hagen und in Münster, ausgeholfen. Ich als Hausleiter war einige Tage pro Woche­ im Jugendgästehaus Bochum­ tätig. Und von Seiten des Landesverbandes werden die Mitarbeiter der Jugendherbergen aktuell auch in interne Workshops und Projektgruppen eingebunden, die digital organisiert werden. Wir sind also wahrlich nicht untätig, sondern nutzen die Corona-Zwangspause sinnvoll. Dennoch hoffen wir natürlich, dass der Betrieb hier in Breckerfeld­ ab Mitte Januar 2021 wieder normal aufgenommen werden kann.