Beleuchtung Breckerfeld: Historische Häuser strahlen in neuem Licht

Breckerfeld. Zahlreiche Häuser in Breckerfeld werden nach Einbruch der Dämmerung angestrahlt. Ein Rundgang lohnt sich.

Alte Weisheit: Wenn es dämmert, wird es finster. Was allerdings nicht so sein muss. Denn im Breckerfelder Ortskern setzen immer mehr Immobilienbesitzer diese Weisheit außer Kraft. Es wird hell im Zentrum, wenn es dämmert. Dezent hell geradezu. Eigentümer setzen Akzente.

Dahinter steckt eine Initiative des Stadtmarketingvereins um Geschäftsführer Tim Buck und Vorstandsmitglied Ernst-Günter Böving. Der Hotelier selbst hat eins vorgelegt. Sein Hotel direkt an der Frankfurter Straße zählt zu jenen Gebäuden, die die Innenstadt erstrahlen lassen.

Lichter-Puzzle beginnt bereits vor zehn Jahren

Weihnachtsbeleuchtung ab 23. November Ab dem 23. November werden die angestrahlten Gebäude in der Innenstadt durch die Weihnachtsbeleuchtung ergänzt. Das Anstrahlen von Immobilien wird durch den Versorger AVU unterstützt.

Ein Lichter-Puzzle, das vor rund zehn Jahren seinen Anfang genommen hat, ergibt so ein großes Ganzes. „Es ist toll, dass so viele mitmachen“, sagt Tim Buck. „Und dazu zählen nicht nur Ladenbesitzer und Handwerker . Wir haben jetzt das erste Privathaus, das mit Einbruch der Dunkelheit angestrahlt wird. Licht ist ja irgendwie ein Synonym für Lebendigkeit.“

Dahinter steckt der Gedanke, die Innenstadt mit ihren historischen Gebäuden zu beleben, attraktiver zu gestalten. Frankfurter Straße, Neue Straße und Denkmalstraße bilden den Kern . Dazu kommen die beiden Kirchen. Und nicht zu vergessen die Bronzefiguren und der Jakobusbrunnen. „Und trotzdem“, sagt Tim Buck, „entdecken wir immer wieder neue Ecken, in denen noch Potenzial schlummert.“

Neue Hausbesitzer kommen hinzu

„Natürlich wünschen wir vom Stadtmarketing uns, dass die Menschen durch den Ortskern bummeln“, sagt Tim Buck, ohne zu verkennen, dass es einst mehr Geschäfte in der Innenstadt gegeben hat. „Gleichwohl haben wir keine signifikanten Leerstände.“

Immer wieder ist der Stadtmarketingverein in den letzten Jahren auf Immobilienbesitzer zugegangen. „Wir haben Beleuchtungskonzepte entwickelt, übernehmen die Kosten für das Material“, so Tim Buck. Die Eigentümer wiederum sorgen für die Installation und zahlen für den Strom. „Die Kosten dafür halten sich aber in Grenzen. Wir setzen auf moderne und sparsame LED-Beleuchtung.“

Eine LED-Beleuchtung, die zumeist über eine dynamische Steuerung eingeschaltet wird. Damit es nicht finster wird, wenn es dämmert.