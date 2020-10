Breckerfeld: Corona-Sorgen pünktlich zu den Herbstferien

Breckerfeld. Corona-Fälle am Anne-Frank-Gymnasium in Halver können die Herbstferienpläne einiger Breckerfelder Familien durcheinander bringen.

Corona-Fälle am Anne-Frank-Gymnasium in Halver, das traditionell auch von zahlreichen Breckerfelder Kindern besucht wird, dürften den Alltag und eventuell sogar die Herbsturlaubsplanungen mehrerer Familien erheblich beeinträchtigen. Während im gesamten EN-Kreis zurzeit 93 Infektionen registriert sind, gilt die Stadt Breckerfeld zwar aktuell weiterhin als weißer Fleck auf der Pandemie-Karte. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Positiv-Tests an der Schule der Nachbarstadt dafür sorgen, dass die Situation sind verändert.

Schulleiter Paul Meurer informierte am Mittwoch die Schüler und Eltern, dass in der Jahrgangsstufe EF (Klasse 10) ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft aufgetaucht sei. Auch bei einem drei Jahre jüngeren Geschwisterkind sei die Lage unklar, so dass sämtliche Mitschüler als mögliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 mit sogenannten Fiebertagebüchern versorgt wurden. Darüber hinaus müssen die Mädchen und Jungen der Jahrgänge sich in häusliche Quarantäne begeben und möglichst permanent die Distanz zum Rest der Familie wahren. Insgesamt wurden von den Behörden 72 potenzielle Kontaktpersonen ermittelt.

Tests erst in der ersten Ferienwoche

Testungen der in Frage kommenden Schüler sind allerdings erst am kommendem Dienstag, 13. Oktober, am DRK-Heim in Halver vorgesehen. „Bis die Ergebnisse vorliegen, dürften angesichts der Auslastung der Labore mehrere Tage ins Land gehen“, so Hendrik Klein, Sprecher des Märkischen Kreises. Wer bereits im Vorfeld mit seinen Kindern anlässlich der Herbstferien eine Urlaubsreise geplant hat, muss sich somit in Geduld üben.

Der Schulleiter des Anne-Frank-Gymnasiums gibt sich derweil für den Schulbetrieb bis zu den Herbstferien gelassen: „Wir sind als digitale Schule gut vorbereitet, haben alle technischen Voraussetzungen und praktizieren Unterricht auf Distanz“, betont Paul Meurer die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden des Kreises.