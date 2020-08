Am Anne-Frank-Gymnasium in Halver ist ein Schüler positiv getestet worden. Unterricht findet aber weiter statt.

Corona Breckerfeld: Corona-Fall bei Einschulung am AFG in Halver

Breckerfeld. Direkt am ersten Schultag ist bekannt geworden, dass ein Schüler eines Gymnasiums in Halver positiv auf Corona getestet worden ist.

Während es in Breckerfeld nach wie vor nach der Statistik des Kreises aktuell keinen Corona-Fall gibt, hat es zum Schulstart am Anne-Frank-Gymnasium in Halver, das von vielen Breckerfelder Kindern besucht wird, einem positiven Fall gegeben.

Betroffen ist laut Lüdenscheider Nachrichten ein Kind der fünften Klasse, das an der Eröffnungsfeier teilgenommen hat. Nach der Feier im Freien und mit Maskenpflicht ging es in die Klassenverbände. Im Laufe des Vormittags lag das positive Testergebnis des Kindes vor. Daraufhin wurde es isoliert.

Eltern und Klassenkameraden sofort informiert

Die Eltern aller Klassenkameraden wurden informiert und die Schüler nach Hause geschickt. Das Kind selbst sowie sechs weitere Kinder müssen in Quarantäne bleiben.

Ansonsten läuft der Schulbetrieb am AFG für alle anderen Schüler ab Donnerstag wieder normal. Das Anne-Frank-Gymnasium hat die Eltern in einem Schreiben über den Fall informiert: „Weil Masken getragen wurden und Abstände eingehalten wurden, wird die Situation vom Gesundheitsamt nicht als so gravierend eingestuft.“ Schulleiter Paul Meurer lobte gegenüber unserer Zeitung ausdrücklich die reibungslose Zusammenarbeit mit den Behörden. Aber: „Wir werden uns an diese Situationen in unserer Realität gewöhnen müssen.“