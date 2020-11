Seit mittlerweile 21 Jahren gibt es den Adventsbasar in Weihnachtsscheune der Familie Kind in Breckerfeld-Wahnscheid. Doch in diesem Jahr kam Corona – und wirbelte alle Pläne durcheinander. „Wir überlegten uns, wie es trotz aller Widrigkeiten gelingen kann, und kamen zu dem Entschluss, den Basar nicht an einem einzelnen Tag zu machen, sondern auf neun Tage zu verteilen“, sagt Sabine Kind.

Seit vergangenem Freitag können Breckerfelder und Menschen aus der Umgebung auf dem Bauernhof der Familie Adventsartikel wie selbstgesteckte Adventskränze und Weihnachtsgeschenke kaufen. Der Basar unter Coronabedingungen endet am kommenden Samstag um 19 Uhr. Mittlerweile seit 19 Jahren unterstützt die Familie mit den Einnahmen die Peter-Maffay-Stiftung. „Außerdem erfüllen wir Wünsche von schwer erkrankten Kindern.“

Besuch nur nach Anmeldung

„Da wir selbstverständlich zum Schutz aller die Coronaregeln einhalten möchten und müssen, müssen unsere Gäste sich, bevor sie zu uns kommen, telefonisch anmelden und einen Termin absprechen“, erklärt Sabine Kind das Prozedere. „So ist gewährleistet, dass niemand auf andere trifft. Die Gäste tragen ihre Maske und bleiben auf Abstand. Die ersten drei Tagen hat das alles sehr gut geklappt“, resümiert die Organisatorin.

Und eigentlich sollte letztes Jahr mit dem 20. Basar Schluss sein. Zu Beginn gab es viele Helfer. Nun stemmt Sabine Kind seit drei Jahren mit ihrer Cousine Anna Benkert, die extra aus Bremen anreist, das Projekt ganz alleine. „Es kamen dann aber so viele Gäste zu uns, die darüber total traurig waren. Und wir erfuhren so viel Wertschätzung, dass wir uns dazu entschlossen, doch noch weiterzumachen“, sagt Sabine Kind.

Dankbar für die Unterstützung

Im Coronajahr ein schönes Zeichen, findet die Organisatorin, die vor allem dankbar ist, dass ihre Familie diese Aktion in all den Jahren mitgetragen hat, „das wochenlange kreative Chaos und auch, dass ich viel weniger Zeit für sie hatte“, sagt sie dankbar. „Es war über viele Jahre ein Familienprojekt, auch Nachbarn und Freunde haben gebacken – und machen das in normalen Jahren immer noch. Und obwohl ich es jetzt mit meiner Cousine so gut wie alleine stemme, steht meine Familie hinter mir. Ohne die Unterstützung meiner Familie und vor allem meiner Cousine wäre all das gar nicht mehr möglich. Wir freuen uns, wenn wir anderen damit eine Freude machen können.“

Einige Termine sind noch frei. Interessierte können unter 023 38/688042 einen Termin vereinbaren