Breckerfeld: Acker-Projekt startet auf neuer Fläche

Breckerfeld. Das Ackerprojekt Breckerfeld startet in die dritte Saison. Auf neuer Fläche gibt es noch Parzellen für Einsteiger.

Sie ackern. Und das im wahrsten Sinne des Worte und nun bereits in der dritten Saison. Die Ackerfreunde Breckerfeld starten 2020 auf neuem Areal. Über die Initiative sprach unsere Zeitung mit Ines Reiling, die den Zusammenschluss einst ins Leben gerufen hat.



Die Ackerfreunde pflanzen 2020 auf neuem Areal. Warum?

Reiling: 2018 sind wir ja in Boßel mit 20 Parzellen gestartet. Im März letzten Jahres wurde die Fläche allerdings gekündigt. Kurzfristig konnten wir bei der Gärtnerei Kriese immerhin fünf Parzellen anbieten. Jetzt haben wir hinter der Gärtnerei einen richtigen Acker und können nun wieder 20 Teilflächen anbieten.





Sind Sie zufrieden mit dem Umzug?

Ja. Auf jeden Fall. Melanie Kriese wird uns in diesem Jahr unterstützen. So haben wir immer einen Ansprechpartner vor Ort. Das konnten wir in Boßel nicht immer gewährleisten.



Wie funktioniert denn das Prinzip der Ackerfreunde?

Jeder, der mag, kann sich an uns wenden, bekommt eine eigene Parzelle und kann im Grunde loslegen. Wir bauen 20 verschiedene Sorten an – das geht über Mangold, Kartoffeln bis hin zu Zucchini. Großen Wert legen wir auf die Gemeinschaft. Wenn einer mal keine Zeit hat, sich um die eigene Fläche zu kümmern, so springen andere ein.





Wie hoch ist denn der Aufwand?

Das hängt ein bisschen von der Witterung ab. Das Feld muss insbesondere nach Regen regelmäßig geharkt werden. Die Pflanzen müssen auf Schädlinge untersucht werden. Wir setzten ja keine Chemie ein.



Woher bekommen Sie denn die Pflanzen?

Die Pflanzen wollen wir mit Unterstützung der Gärtnerei in diesem Jahr selber ziehen. Unser Plan ist es dann, mit einem gemeinsamen Pflanzwochenende zu starten.

Interessierte können sich bei Ines Reiling, oder Melanie Kriese, , melden.