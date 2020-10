Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Hagen-Priorei im Einsatz.

Blaulicht Brand in Hagen-Priorei: Ursache vermutlich eine Heizdecke

Priorei. Eine 83-jährige Hagenerin erlag am Mittwoch nach einem Wohnungsbrand ihren Verletzungen. Die mögliche Brandursache steht fest.

Eine 83-jährige Hagenerin ist am Mittwoch nach einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Priorei ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand durch eine elektrische Heizdecke im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung entstanden, so die Polizei.

Couragierter Anwohner will helfen

Gegen 14.50 Uhr hatte ein 56-jähriger Anwohner den Brand bemerkt. Er lief daraufhin zu dem Haus und klingelte an der Haustür. Eine 89-jährige Bewohnerin, welche die Wohnung in der ersten Etage bewohnt, konnte unverletzt das Haus verlassen. Da der 56-Jährige davon ausging ist, dass sich in der Dachgeschosswohnung noch die gehbehinderte 83-jährige Mieterin befindet, versuchte er, direkt bis zu ihrer Wohnung zu gelangen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist dem couragierten Mann dies nicht mehr gelungen. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten in der Dachgeschosswohnung die leblose 83-Jährige auffinden. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.