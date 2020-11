Blutspende-Marathon in Hagen startet mit Schutzkonzept

Hagen. Wer sich zum Blutspendemarathon anmeldet, muss sich auch nicht vor in Corona-Zeiten so ungeliebten Menschenansammlungen fürchten.

Blutspende-Marathon – dazu haben viele Hagener nicht nur volle Spende-Liegen in der Stadthalle im Kopf, sondern auch ein launiges Rahmenprogramm für Spender, Familien und Kinder. Das wird es diesmal am Sonntag, 22. November, nicht geben. Denn der Marathon (10 bis 16 Uhr) findet unter gänzlich anderen Bedingungen statt.

„Bevor wir über die Dinge sprechen, die dieses Jahr anders sind, muss ich eines vorweg zu allen Spendenwilligen sagen: Bitte kommen Sie in die Stadthalle, nehmen Sie an dem Marathon teil und leisten Sie gerade jetzt ihren wichtigen Beitrag“, sagt Sabine Gräfe-Schmidt, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen. „Bei der Blutspende besteht keine erhöhte Ansteckungsgefahr, denn in der Regel erscheint nur, wer sich fit und gesund fühlt.“ Und diese Menschen sollten sich diesmal zuvor in der Blutspende-App oder im Internet unter der Adresse

blutspende.jetzt/hagen2020 einen Termin reservieren.

„So werden Warteschlangen vermieden und Abstände gesichert. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/1194911 sind Reservierungen ebenfalls möglich“, sagt Gräfe-Schmidt.

Keine Tests auf Corona

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet. Anstelle des sonst üblichen Büfetts werden Lunchpakete ausgegeben. Eine Kinderbetreuung wird es in diesem Jahr nicht geben, dafür aber das schon fast traditionelle Dankeschön-T-Shirt. Auch in diesem Jahr werden trotz der Corona-Bedingungen wieder 700 bis 800 Spender beim Marathon erwartet, der im Hagener Blutspende-Kalender kurz vor der Weihnachtszeit einen wichtigen Raum einnimmt.