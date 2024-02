Betrunkener pinkelt in Hagen gegen die Polizeiwache

Auf dem Berliner Platz in Hagen tobte sich ein betrunkener 61-Jähriger aus.

Hagen Seinen ganz großen Auftritt hatte ein betrunkener Mann am Hauptbahnhof in Hagen. Er urinierte gegen die Polizeiwache und brüllte unflätig heurm.

Unglaublich, was sich manche Zeitgenossen herausnehmen: Ein 61-jähriger Mann aus Hagen urinierte am Mittwoch gegen die Polizeiwache am Hauptbahnhof. Damit nicht genug: Er beleidigte die Beamten auf unflätige Weise und drohte schließlich auch noch damit, sie umzubringen.

Es war gegen 13.30 Uhr, als Polizisten während eines Streifganges auf dem Berliner Platz lautes Geschrei hörten und auf den 61-jährigen Mann aufmerksam wurde, der sich mit einem anderen Mann stritt. Auf die Aufforderung, sich zu beruhigen, reagierte der Betrunkene auf unerwartete Weise. Er lief zur nahen Wache der Bundespolizei und pinkelte gegen eine Tür. Erneut zur Rede gestellt, betitelte er die Beamten als „Drecksäue“.

Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung

Einem Platzverweis kam er nur widerwillig nach, setzte sich jedoch etwa 30 Meter weiter auf eine Bank und beleidigte die Beamten lautstark als „Scheiß Nazibullen“ und „Dreckschweine“. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, Ordnungswidrigkeiten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises musste der 61-Jährige ins Gewahrsam genommen werden.

Auch während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte er die Beamten unaufhörlich und drohte damit, sie umzubringen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Beleidigung gegen den Mann sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Urinierens.

