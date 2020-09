Mittags in der Kneipe Betrunkene Frau zerschlägt in Hagen Barhocker am Tresen

Hagen-Mitte. Eine wild gewordene Hagenerin randalierte in einer Kneipe, demolierte einen Barhocker und biss einer Polizeibeamtin in den Arm.

Unglaublich: Am helllichten Tag randalierte eine 51-jährige Frau in einer Hagener Kneipe, zerstörte einen Barhocker und verletzte eine andere Besucherin (38).

Es war am Sonntag gegen 13.30 Uhr in einer Kneipe am Graf-von-Galen-Ring: Die 51-Jährige, die wegen früherer Vorkommnisse eigentlich Hausverbot hatte, zerschlug einen Barhocker am Tresen und griff eine andere, aus Wetter/Ruhr stammende Frau an, die dabei leicht verletzt wurde und die Polizei zu Hilfe rief.

Beamte werden beleidigt und geschlagen

Nach Eintreffen der Beamten beleidigte die offensichtlich alkoholisierte Hagenerin die Polizisten und weigerte sich, die Kneipe zu verlassen. Daraufhin wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete sie Widerstand, schlug die Beamten und biss einer Polizistin in den Arm.

Alle eingesetzten Polizeikräfte blieben dienstfähig. Die 51-Jährige, die sich inzwischen wieder auf freiem Fuß befindet, erhielt eine Strafanzeige, u.a. wegen Widerstands gegen die Polizei und vorsätzlicher Körperverletzung.