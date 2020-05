Betrunken und ohne Führerschein in Hagen ertappt

Wehringhausen. Einen angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei am Mittwochmorgen in Hagen-Wehringhausen gestoppt.

Einen angetrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Wehringhausen erwischt. Der 20-Jährige war mit seinem Mietwagen in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten hielten den Mann in der Pelmkestraße an, weil er auffallend langsam und unsicher unterwegs war. Zunächst fand der Mann dafür eine Ausrede und gab zudem den Polizisten gegenüber falsche Personalien an.

Die Beamten fanden aber kurz darauf einen Personalausweis mit den richtigen Daten und führten einen Alkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 0,6 Promille lieferte. Eine Blutprobenentnahme war erforderlich. Zusammen mit dem Fahrverhalten, das als Ausfallerscheinung gewertet wird, führt dieser Promillewert zu einem Strafverfahren, das durch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Personalienangabe ergänzt wird. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige zudem nicht vorweisen. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden.