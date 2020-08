Besoffener sprüht am Bahnhof Hagen mit Pfefferspray

Hagen-Mitte. Mit tränenden Augen meldet sich am Hagener Bahnhof ein Mann bei der Polizei. Hier die Hintergründe.

Tränen in den Augen hatte am Donnerstagabend ein 50-jähriger Mann aus Bergheim am Hagener Hauptbahnhof. Dies lag daran, dass ihm ein Kontrahent Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte. Gegen 20 Uhr meldete sich das Opfer bei der Bundespolizei und berichtete über die Attacke. Nach Angaben des Mannes aus Bergheim sei er auf dem Vorplatz des Hagener Hauptbahnhofs mit einem Mann in Streit geraten. Dieser hätte ihn kurz darauf Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und sei anschließend geflüchtet.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Der ebenfalls 50-jährige Hagener, welcher mit 1,7 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war, wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Gegen den bereits in mehr als 20 Fällen polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.