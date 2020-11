Baugebiet in Hagen: Ökologisches Wohnen am Rande der Stadt

Mit einem ökologisch geprägten Neubaugebiet an der Stadtgrenze zu Gevelsberg möchte der Hagener Architekt Erwin Sommer, der bei diesem Projekt zunächst in der Rolle eines Erschließungsträgers auftritt, ab dem Frühjahr in Haspe attraktives Wohnen anbieten. Die Vorarbeiten auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal am Ende der Gabelsbergerstraße haben in diesen Tagen begonnen.

Bebauungsplan ist da Architekt Erwin Sommer hat die Flächen entlang der hinteren Gabelsberger Straße bereits vor zehn Jahren für eine Entwicklung erworben. Für das Baugebiet, das bis an die Stadtgrenze zu Gevelsberg reicht, existiert ein Bebauungsplan, der dort Wohnbebauung ausdrücklich vorsieht.

Mit digitaler Präzision bereitet der Baggerführer die Flächen, die zuletzt als verwahrlostes und zum Teil auch vermülltes Grabeland zurückgelassen wurden, für eine Bebauung vor. Routiniert zieht er die Gräben für die Kanalisation und modelliert das Gelände passgenau. Dabei sucht man die typischen, knatschbunten Markierungen aus der Spraydose, mit hölzernen Pflöcken abgesteckte Fixpunkte für die Gestaltung des Areals oder gar Schnüre, die das jeweilige Höhenniveau des Erdreiches anzeigen, vergeblich. „Dieser Bagger arbeitet GPS-gesteuert“, lüftet Sommer ein Geheimnis der modernen Technik, das klassische Marken aus analogen Zeiten überflüssig macht.

Baggern mit digitaler Präzision

Was nicht etwa bedeutet, dass die schwere Baumaschine sich wie von Geisterhand und womöglich ohne Baggerführer über das Baufeld bewegen könnte. Aber der Profi an den Schalthebeln bekommt auf einem Monitor exakt angezeigt, wo er bis zu welcher Tiefe welche Schaufel anzusetzen hat und wo noch Material bis zu welcher Höhe angeschüttet werden muss. „Und das mit einer Genauigkeit von drei Zentimetern“, so der Bauschaffende. Dazu ist die Schaufel mit Sensoren gekoppelt, die über Satellit zu jedem Zeitpunkt die Arbeiten am Boden mit der zuvor digital präzise festgelegten Planung abgleichen. Eine Technologie, die in der Anschaffung zwar einen mittleren fünfstelligen Betrag kostet, dafür aber deutlich schnelleres und vor allem weniger personalintensives Arbeiten ermöglicht.

Bis zum Frühjahr soll einschließlich eines großzügig dimensionierten Regenrückhaltebeckens alles bereitet sein, um auf der Fläche etwa 20 Wohneinheiten entstehen zu lassen. Sommer denkt dabei sowohl an Ein- und Zweifamilienhäuser als auch an zwei Mehrfamilienhäuser mit vier bis sechs Wohnungen, die in Richtung der Asker Straße einen optischen Abschlussriegel für die neu erschlossene Fläche bilden sollen. Die in Richtung Süden ausgerichteten Grundstücke werden mit 400 bis 500 Quadratmetern eine durchaus stattliche Fläche erhalten und preislich unter den aktuellen Offerten des Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft (HEG) liegen, so das Versprechen des privaten Entwicklers.

Öko-Standards werden festgelegt

„Wir werden bei diesem Projekt das Thema Ökologie sowie den Einsatz von erneuerbarer Energie groß schreiben“, verweist Sommer auf großzügige Grünzonen zwischen den einzelnen Immobilien. Außerdem sollen Satteldächer mit Sonnenenergie-Technologie, begrünte Flachdächer mit Wasserspreicherfunktion oder auch der Einsatz von Wärmepumpen beim Beheizen der Häuser zum Standard zählen. „Diese Dinge werden beim Grundstücksverkauf beim Notar gleich mitbeurkundet“, will der Herr des Neubaugebietes hier keine Kompromisse eingehen. Zudem soll es klare Vorgaben für die Fassaden-Farbgebung, die Fenstergestaltung, die Dachpfannen sowie die Mindeststellplatzzahl geben, um dem gesamten Ensemble eine niveauvolle Harmonie zu geben.

Obwohl es bereits eine Liste mit interessierten Bauwilligen gibt, wird mit der eigentlichen Vermarktung der Grundstücke erst im Frühjahr begonnen, wenn die laufende Erschließung tatsächlich abgeschlossen ist. Bis dahin können sich Bewerber noch melden: 63 18 81.