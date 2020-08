Bahnstrecke zwischen Hagen und Witten muss gesperrt werden

Hagen. Die Bahnstrecke zwischen Hagen und Witten wird gesperrt. Busse ersetzen die Züge von Abellio.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19. August, 1.30 Uhr, bis Montag, 24. August, 4.30 Uhr, ist die Strecke zwischen Hagen Hbf und Witten Hbf für die Züge der Linien RB 40 und RE 16 von Abellio aufgrund von Bahnsteigarbeiten gesperrt. Dies führt zu Einschränkungen auf dem Streckenverlauf beider Linien: Die betroffenen Züge der Linien RB 40 und RE 16 werden zwischen Hagen Hbf und Witten Hbf umgeleitet, die Zwischenhalte entfallen.

Die Haltausfälle des Bahnhofes Hagen Vorhalle (nur RB 40) und des Haltepunktes Wetter werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV), der zwischen Hagen Hbf und Witten Hbf pendelt, ersetzt. Der SEV hält an folgenden Haltepunkten: Witten Hbf, Haltestelle Bf; Wetter (Ruhr), Haltestelle Bf; Hagen-Vorhalle, Haltestelle Bf (nur RB 40); Hagen Hbf, Bussteig 4.

Aktuelle Fahrpläne im Internet abrufbar

Zur Sicherstellung der letzten Reisekette in Richtung Essen Hbf wird die letzte Fahrt des SEV (RB 40) bis Bochum Hbf verlängert. Zwischen Hagen Hbf und Witten Hbf verkehren beide Linien nach regulärem Fahrplan. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.