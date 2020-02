In der Nacht und in den frühen Morgenstunden wird die Bahnstrecke zwischen Hagen und Hohenlimburg gesperrt.

Bahnstrecke zwischen Hagen und Hohenlimburg gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Hagen und Hohenlimburg wird gesperrt. In der Zeit von Mittwoch, 5. Februar, bis Freitag, 7. Februar, jeweils zwischen 23 bis 5 Uhr, sowie in der Zeit von Montag, 10. Februar, bis Freitag, 21. Februar jeweils von 23 bis 5 Uhr, können auf dem Abschnitt aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz keine Züge (Regionalbahn 91, Abellio) fahren.

Vereinzelte Fahrten sind von der Sperrung betroffen und müssen auf dem genannten Abschnitt entfallen. Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Busse halten an den folgenden Haltestellen: Hagen Hauptbahnhof, Bussteig 4, Hohenlimburg Bahnhofsvorplatz.

Fahrzeiten verlängern sich

Um einen nahtlosen Umstieg auf den Bus zu gewährleisten, verkehren die Züge in Fahrtrichtung Siegen mit angepassten Fahrzeiten. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhaltestellen in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.