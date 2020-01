Hagen. Die Feuerwehr Hagen ist am frühen Samstagmorgen zu einem Pkw-Brand ausgerückt. Es ist seit September das 13. Auto in Flammen in Vorhalle.

Auto in Flammen: Schlägt Serientäter in Hagen wieder zu?

Und wieder brennt ein Auto in Vorhalle. Dieses Mal musste die Hagener Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Brand in der Ophauser Straße ausrücken. Dass das Feuer in Zusammenhang mit einer Serie von Brandstiftungen steht, scheint wahrscheinlich. Bestätigen kann das die Polizei Hagen am Morgen aber noch nicht.

„Beamte unserer Kriminalwache haben das Fahrzeug in Augenschein genommen“, teilte die Polizei am Morgen mit, „zur genauen Brandursache können wir noch keine Angaben machen. Es kann sich ebenso gut um einen technischen Defekt handeln.“

Feuerwehr Hagen hat den Fahrzeugbrand schnell gelöscht

Die Feuerwehr selbst, die wie die Polizei gegen 4.45 Uhr alarmiert worden war, hatte den Brand im Motorraum eines VW Lupo schnell unter Kontrolle. Nach 15 Minuten war der Einsatz abgearbeitet. Das Fahrzeug älteren Baujahrs hat nur noch Schrottwert.

Polizei und Feuerwehr waren erneut in der Reichsbahnstraße in Hagen-Vorhalle im Einsatz.

In den letzten Monaten war es im Stadtteil Vorhalle immer wieder zu Pkw-Bränden gekommen. Der Täter hatte vor allem in der Reichsbahnstraße, die von Ophauser Straße abzweigt, zugeschlagen. Zählt man das Feuer von Samstagmorgen hinzu, so sind seit September 13 Autos in Flammen aufgegangen. Zuletzt hatten Mitte Dezember zwei Fahrzeuge gebrannt.

Polizei hat 3000 Euro Belohnung ausgesetzt

An Zufall glaubt die Polizei Hagen längst nicht mehr. „Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Serien-Brandstifter handelt“, hatte Polizeisprecher Michael Siemes damals erklärt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist in der Zwischenzeit eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.

Zeugen können sich unter 02331/986-2066 bei der Polizei melden. Dass überhaupt eine Belohnung ausgesetzt wird, ist durchaus nicht alltäglich, die Gelder müssen extra vom Innenministerium genehmigt werden.

Polizei verstärkt Kontrollen im Stadtteil

Die Polizei selbst war in den letzten Wochen immer wieder mit verstärkten Kräften im Stadtteil unterwegs. Personen wurden kontrolliert, Personalien aufgenommen. Bislang allerdings offenbar ohne durchschlagenden Erfolg.