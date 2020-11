Aufsichtsrat des Theaters Hagen setzt sich neu zusammen

„Kultur liegt mir seit Jahrzehnten am Herzen. Und Kultur bildet Gesellschaft.“ Wolfgang Röspel spricht die Sätze mit Überzeugung in der Stimme.

Der 69-Jährige ist der designierte Vorsitzende des Aufsichtsrates der Theater Hagen gGmbH. Für die Theaterleitung rund um Intendant Francis Hüsers ist Wolfgang Röspel ein alter Bekannter, war er doch seit der Gesellschaftsgründung vor gut fünf Jahren bereits stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seitdem hat sich Wolfgang Röspel für ein eigenständiges Budget des Theaters stark gemacht und stets Planungssicherheit für das Haus gefordert.

Schwierige Zeiten gemeistert

Zum Hintergrund: Die Wahlperiode des bisherigen Theater-Aufsichtsrats endete im Oktober. Grund für Geschäftsführer Dr. Thomas Brauers und Intendant Francis Hüsers, sich im Rahmen der letzten Sitzung des alten Aufsichtsrates für die über Jahre fruchtbare und unterstützende Arbeit der Mitglieder zu bedanken. „Der Aufsichtsrat hat in abwechslungsreichen, aber auch in sehr schwierigen Zeiten agiert“, lobten Brauers und Hüsers und spielten damit auf die Phase der Rechtsformänderung des Theaters und auf die Jahre des zunehmenden Spardrucks an.

Personalkarussell drehte sich kräftig

Zur Erinnerung: Neben der Gesellschaftsgründung im Jahr 2015 (das Stadttheater wurde damals vom Eigenbetrieb in eine gGmbH umgewandelt) gehörte die Umsetzung der Einsparvorgaben des Rates bei gleichzeitigem Kampf um den Erhalt aller Theatersparten zu den Hauptaufgaben des Aufsichtsrates. Außerdem drehte sich in der Amtszeit des alten Aufsichtsrates das Personalkarussell kräftig - es mussten Neubesetzungen in diversen Leitungspositionen vorgenommen werden. So gab es unter anderem Wechsel in den Bereichen Geschäftsführung, Intendanz, Generalmusikdirektion und Ballettdirektion. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-ballettchefin-marguerite-donlon-verlaesst-hagener-haus-id230594368.html

„Die wegweisenden Entwicklungen wurden letztlich einvernehmlich zwischen Theaterleitung und Aufsichtsrat herbeigeführt“, unterstreichen Brauers und Hüsers.

In den vergangenen Monaten musste sich der Theater-Aufsichtsrat auch mit dem offensiven Umgang des Hauses mit den Restriktionen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf die Kulturstätte beschäftigen.

Dank an den bisherigen Vorsitzenden

Besonders würdigten Geschäftsführer Brauers und Intendant Hüsers ­­die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Sven Söhnchen, der für die kommende Neuwahl nicht mehr zur Verfügung steht.

Theater-Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern Der Aufsichtsrat der Theater gGmbH besteht aus insgesamt 16 Mitgliedern, darunter fünf Arbeitnehmervertretern. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Theaters Hagen. Er hat nicht nur beratende Funktion, sondern ist ein Entscheider-Gremium. Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Theater gGmbH beschließen zum Beispiel den Wirtschaftsplan, sie prüfen den Jahresabschluss und müssen Intendanten- und Generalmusikdirek­torverträgen zustimmen. Auch der stellvertretende Vorsitzende wird im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Theater-Aufsichtsrates, die aufgrund der Covid-19-Pandemie vermutlich erst Anfang 2021 stattfinden wird, gewählt. In der kommenden Wahlperiode wird Wolfgang Röspel auch für die CDU-Fraktion als Sprecher im Kultur- und Weiterbildungsausschuss agieren.

Der Aufsichtsrat der Theater gGmbH wurde Anfang November in der ersten Ratssitzung nach der Kommunalwahl neu zusammengestellt und wird in seiner demnächst stattfindenden konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte für fünf Jahre einen neuen Vorsitzenden wählen; dieser wird wohl Wolfgang Röspel heißen.

In der konstituierenden Ratssitzung hatten die Ratsmitglieder bereits erklärt, Wolfgang Röspel als neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuschlagen.

Der 69-Jährige freut sich nach eigener Aussage über das ihm entgegengebrachte Vertrauen der Ratsmitglieder, die ihn als geeigneten Nachfolger für Sven Söhnchen sehen­.