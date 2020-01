Aufkleber ruft in Hagen zu Gewalt gegen Polizisten auf

Für Empörung bei Jan Günther, Sprecher des CDU-Kreisverbandes und Vorsitzender der Ortsunion im Fleyerviertel, sorgte ein Aufkleber an einem Laternenpfahl am Remberg. „Toast the police with your cocktail of choice“ – „Röste die Polizei mit dem Cocktail deiner Wahl“, stand da in unverfrorener Deutlichkeit nebst stilisiertem Molotow-Cocktail.

„Ich bin erschrocken, dass es nun auch in Hagen Sticker-Kampagnen gibt, die zur Gewalt gegen Polizei aufrufen“, so Günther: „Das ist beschämend.“ Allein der Druck solcher Sticker müsste verboten sein, fordert er: „Wir müssen prüfen, ob es eine aktive, gewaltbereite extremistische Szene in Hagen gibt.“ Diese müsse, wenn vorhanden, sofort aktiv bekämpft werden.

Keine linksextremistische Szene

Nach Auskunft des Staatsschutzes liegen in Hagen jedoch keine Erkenntnisse über eine linksextremistische Szene vor. Die Gestaltung des Aufklebers lasse zwar eher einen linken Hintergrund vermuten, die Polizei will jedoch nicht ausschließen, dass rechte Gewaltsympathisanten hinter dem Aufruf stehen.

Derzeit prüft der Staatsschutz, ob ein Straftatbestand vorliegt und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet werden muss. Jan Günther hat auf seine Weise reagiert und den Aufkleber von der Laterne entfernt.