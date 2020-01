Attacke in Hagen: Kinder (10 und 11) mit Stange verletzt

Bei einer Auseinandersetzung unter Kindern ist es zu einem Angriff mit einer Metallstange gekommen, bei der zwei Kinder verletzt worden sind.

Zu dem Streit kam es am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr. Darin verwickelt waren vier Jungen (zehn, elf und zwölf Jahre alt), die fußläufig in Richtung Altenhagener Brücke/Hauptbahnhof unterwegs waren. Auf ihrem Weg trafen sie auf eine Gruppe von drei ihnen unbekannten Jungen im Alter von etwa zwölf und 13 Jahren. Ein Junge der Gruppe griff die Kinder unvermittelt mit einer Metallstange an und verletzte dabei zwei von ihnen leicht. Der Elfjährige und sein zehnjähriger Freund kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die unbekannten, älteren Kinder flüchteten nach dem Streit in Richtung Altenhagener Straße. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 986 2066 entgegengenommen.