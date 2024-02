Hagen. Mit zahlreichen Strafanzeigen sieht sich ein Autofahrer (32) aus Hagen konfrontiert, der eigentlich nur in seinem Wagen saß.

Als eine Polizeistreife in der Nacht zum Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Eilper Straße Streife einen VW Passat bemerkte, der vor einer Bankfiliale parkte, überprüften die Beamten das Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehörten und dass der VW vor einiger Zeit außer Betrieb gesetzt worden war. Darüber hinaus war einer der Hinterreifen platt.

Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen

Auf dem Fahrersitz saß der 32-Jährige, der angab, dass das Auto ihm gehöre. Er verfügte allerdings nicht über einen Führerschein. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 32-Jährige erhielt Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.