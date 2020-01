Einbruch Alles durchwühlt: Einbruch in Realschule Haspe in Hagen

Haspe. Die Höhe der Tatbeute steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass in die Realschule Haspe eingebrochen worden ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alles durchwühlt: Einbruch in Realschule Haspe in Hagen

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und vergangenem Montag, 7.20 Uhr, in die Realschule Haspe in der Kurze Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten Fenster am Keller des Gebäudes auf und durchsuchten Teile der Schule. Sie hebelten weitere Innentüren auf und durchwühlten die Schränke. Die genaue Tatbeute steht noch nicht fest, vermutlich gelangten die Täter jedoch an etwas Bargeld sowie zwei Laptops, die sie als Beute davon schafften. Die Polizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise unter 9862066.