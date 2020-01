Der Angefahrene wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Hagen

Unfall in Hagen Alkoholisierter Fahrer rammt Mann im Hagener Silvester-Nebel

Haspe. Ein schlimmer Unfall ereignete sich am frühen Neujahrsmorgen in Haspe. Der Fahrer war alkoholisiert.

Alkoholisierter Fahrer rammt Mann im Hagener Silvester-Nebel

Ein mit 0,6 Promille alkoholisierter, 43-jähriger Autofahrer hat am frühen Neujahrsmorgen um 1.15 Uhr einen 30-jährigen Mann im Feuerwerksnebel angefahren. Der Audifahrer war mit seinem Wagen auf der Straße „Am Andreasberg“ in Richtung Ortsausgang unterwegs.

Im durch den Jahreswechsel bedingten Nebel aus Feuerwerksrückständen erkannte er eine Person auf der Fahrbahn, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Angefahrene, ein 30-jähriger Anwohner, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer hatte fast 0,6 Promille in der Atemluft und musste die Polizisten zur Blutprobe auf die Wache begleiten. Die Polizei nahm nicht nur den Unfall auf, sondern musste auch schlichtend eingreifen, da Bekannte des Angefahrenen aggressiv gegenüber dem Audifahrer auftraten. Die Beamten nahmen losgelöst von der Unfallanzeige eine gesonderte Strafanzeige zum Nachteil des 43-jährigen auf.