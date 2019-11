Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktion in Grundschule

Der bundesweite Vorlesetag findet jeweils am dritten Freitag im November statt.

Auch in Hagen gab es gestern einige Aktionen im Rahmen des Vorlesetages. So gastierten zum Beispiel Indra Janorschke und Dario Weberg, Betreiber des Theaters an der Volme bei Elbers­, in der Grundschule Emst. Das Paar las in drei Schulklassen spannende Mutprobengeschichten vor.