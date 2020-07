A 45 Hagen - Lüdenscheid: Vollsperrung wegen Bauarbeiten

Hagen/Lüdenscheid. Zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord wird am Wochenende eine Brücke abgerissen. Die A 45 muss wegen der Bauarbeiten gesperrt werden.

Die A 45 wird Samstagabend um 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - in Fahrtrichtung Dortmund bis Sonntagmorgen um 11 Uhr und in Fahrtrichtung Frankfurt bis Montagmorgen um 5 Uhr. Umleitungen werden ausgeschildert, kündigte der Landesbetrieb Straßen.NRW an.

Für den Neubau der Brücke „Rumscheid-Bölling“ lässt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm an dem Wochenende die alte Brücke abreißen. Die A 45-Sperrung in Fahrtrichtung Frankfurt dauert länger, damit die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen parallel zwingend notwendige Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn ausführen kann.

Autobahnmeisterei entfernt „Gefahrenbäume“

Auch die Straßen.NRW-Autobahnmeisterei Lüdenscheid nutzt die Vollsperrung: Es werden weitere „Gefahrenbäume“ entfernt sowie Markierungsarbeiten durchgeführt. Hierdurch werden eine weitere Vollsperrung sowie Verkehrsbehinderungen vermieden, so Straßen.NRW in einer Mitteilung.

Die Brücke „Rumscheid-Bölling“ kann die heutigen Lasten nicht mehr aufnehmen und muss ersetzt werden. Das Bauwerk wurde nach Angaben des Landesbetriebs 1966 gebaut, ist 58,08 Meter lang und sechs Meter breit. Straßen.NRW investiert in den Neubau 3,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln.