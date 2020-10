Polizei Hagen 86-Jähriger wird in Hagen Opfer eines gemeinen Enkeltricks

Herbeck. Eine unbekannte Frau hat bei einem 86-jähriger Mann aus Herbeck einen hohen Bargeldbetrag ergaunert.

Ein 86-jähriger Rentner aus Herbeck ist am Mittwoch das Opfer eines Enkeltricks geworden. Nach bisherigen Ermittlungen erhielt der Mann kurz vor 10 Uhr einen Anruf, in dem sich ein Unbekannter als sein Sohn ausgab und unter einem Vorwand eine fünfstellige Bargeldsumme forderte. Das Geld werde im Anschluss durch eine Frau abgeholt. Der Hagener verpackte daraufhin einen Teil des geforderten Betrags in einem Umschlag und überreichte diesen der Unbekannten unweit seines Zuhauses.

Die „Botin“ verschwand zu Fuß in Richtung des Wendehammers der Straße Heidnocken. Eine während der Übergabe eingetroffene Angehörige des Mannes wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Eine Fahndung der hinzugerufenen Beamten nach der Frau brachte jedoch keinerlei Ergebnis. Die Verdächtige war nach Angaben des Betrugsopfers schlank, etwa 1,60 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise an die Kripo unter 9862066.