80 Neuanmeldungen an der Grundschule in Breckerfeld

Breckerfeld. Zum Schuljahr 2020/21 gibt es 80 Neuanmeldungen an der Grundschule Breckerfeld. Das Anne-Frank-Gymnasium ist bei Breckerfelder Schülern beliebt.

Die Schülerzahlen an der Grundschule Breckerfeld bewegen sich weiter auf konstantem Niveau. „Für das Schuljahr 2020/2021 liegen uns im Rathaus bislang 80 Anmeldungen vor“, erklärt Jürgen Seuthe, Leiter des Haupt- und Personalamtes. Damit werden auch zum Start des kommenden Schuljahres wieder drei Eingangsklassen gebildet.

Insgesamt besuchen 285 Mädchen und Jungen derzeit die Grundschule Breckerfeld . Darunter sind lediglich 18 Schüler mit einem ausländischen Pass. Anhand der Kinder, die ja bereits geboren sind, hat die Stadtverwaltung hochgerechnet, dass sich die Schülerzahl für 2020/21 auf 308 erhöht, im Folgejahr konstant bleibt. 2022/23 rechnet man mit 293 Schülern, 2023/24 mit 300 Schülern.

551 Kinder an der Sekundarschule

Die Evangelische Sekundarschule St. Jacobus wird im aktuellen Schuljahr von 551 Kindern und Jugendlichen besucht. Rund die Hälfte, 265 an der Zahl, kommen aus Breckerfeld. 167 Sekundarschüler stammen aus Ennepetal, 89 aus Hagen und 29 aus Schalksmühle. Während in den letzten Jahren immer vier Eingangsklassen gebildet werden konnten, gibt es aktuell nur drei fünfte Klassen.

Der überwiegende Teil der Schüler an der St.-Jacobus-Schule besucht ab Klasse 7 den Realschulzweig. Auf Platz zwei liegt der Gymnasialzweig. Lediglich ein geringer Anteil (zumeist sechs Kinder und Jugendliche pro Jahrgang) werden im Hauptschulzweig unterrichtet.

179 Breckerfelder am Anne-Frank-Gymnasium

Darüber hinaus besuchen 247 Kinder und Jugendliche aus Breckerfeld weiterführende Schulen in Halver und Ennepetal. Auf Rang eins liegt mit Abstand das Anne-Frank-Gymnasium in Halver. 105 Mädchen und Jungen gehen dort in die Klassen fünf bis zehn. 74 besuchen die Oberstufe des Gymnasiums in der Nachbarstadt. Zum Reichenbachgymnasium in Ennepetal fahren täglich 50 Breckerfelder Kinder und Jugendliche. 20 besuchen die Unterstufe, 30 derzeit die Oberstufe.