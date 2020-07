45.900 Euro für 17 Kreativprojekte

Hagen. 45.900 Euro machen es möglich: Künstler und Kunstpädagogen aus verschiedenen Bereichen bieten an Hagener Schulen Projekte an.

Mit 45.900 Euro werden 17 Kreativprojekte für Hagener Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/2021 gefördert. Künstler und Kunstpädagogen aus den Bereichen Theater, Literatur, Bildende Kunst, Musik, Tanz, Film und Neue Medien werden an den Schulen Projekte anbieten. Die von der Bezirksregierung Arnsberg bewilligten Maßnahmen sollen das schulische Lernen ergänzen, unabhängig von familiärem Hintergrund und sozialem Status. Die Projekte finden über das ganze Schuljahr hinweg regelmäßig statt.

Die Sparten Tanz und Musik beziehungsweise Tanz und Theater vereinen acht Projekte: An der Grundschule Helfe und an der Emil-Schumacher-Grundschule verbindet Thorsten Schuller Neue Medien mit Tanz und Musik. Mit Gabriele Laatsch heißt es am Ricarda-Huch-Gymnasium „Auf die Bühne - fertig - los!“.

Märchenhafter Alltag

In der Grundschule Volmetal erkunden Schülerinnen und Schüler mit Sandra Brammen den „märchenhaften Alltag“. Mit Jozsef Csaba Hajzer steht am Albrecht-Dürer-Gymnasium das „Miteinander - Füreinander“ im Vordergrund. „Tanzen kann jeder - wir tanzen um die Welt“, sagt Katharina Fiona Tiemann und lädt Schülerinnen und Schüler der Grundschule im Kley mit Teilstandort Reh zur Projektarbeit ein. „Meine Erde“ thematisiert Mona Stöcker tänzerisch in der Funckeparkschule und in der Grundschule Boloh.

Kunst am Bau

Die Förderung der individuellen Kreativität und kulturellen Integration stellt Ciria Hauert-Colunga für den Bereich Bildende Kunst an der Grundschule Kipper und an der Funckeparkschule in den Mittelpunkt. An der Fritz-Reuter-Schule erstellen die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung der Künstlerin Margit Wölk „Szenebilder“. Um „Kunst am Bau“ dreht sich alles bei der Sekundarschule Altenhagen im Projekt mit Andreas Busch. Emily Kunzes Kunstprojekt steht unter dem Motto „Ich bin ein Teil von Wir - Gemeinsam an der Heideschule Hohenlimburg“. Mit den Aktiven des Gymnasiums Hohenlimburg erstellt Andreas Busch einen „Kunstpfad“.

Mode und Design fallen ebenfalls in den Bereich Bildende Kunst, wie Silja Meise an der Grundschule Friedrich-Harkort beweist. Im Grenzbereich zwischen Bildender Kunst und Literatur bewegt sie sich, wenn sie mit Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Grundschule „Geschichten aus dem Ärmel schüttelt.“. Zu guter Letzt zeigt Steffen Schmidt an der Hermann-Löns-Grundschule das Projekt „Trommeln macht glücklich“. Alle Projekte münden in eine Abschlusspräsentation.

Neuer Aufruf im Frühjahr 2021

In der vorherigen Projektrunde wurden 18 Projekte an Hagener Schulen durchgeführt. Der nächste Aufruf, Ideen für neue Kooperationen einzureichen, wird im Frühjahr 2021 veröffentlicht.