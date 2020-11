Drogen in Hagen 400 Quadratmeter: Polizei hebt in Hagen Drogen-Plantage aus

Hagen-Mitte. Der Hagener Polizei ist ein dicker Fund geglückt. Eine Drogen-Plantage mitten in der Innenstadt.

Bereits Anfang Oktober suchten Polizisten ein Mehrfamilienhaus in der Hagener Innenstadt nach Hinweisen auf starken Cannabisgeruch auf. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte dort nun am Vormittag des 3. November eine Indoor-Cannabisplantage aufgedeckt werden. In den Kellerräumen und in Teilen des Obergeschosses erstreckte sich die Plantage über eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern.

Täter hatten die angebauten Pflanzen zuvor in Eile entfernt

Die angebauten Pflanzen waren zuvor augenscheinlich von den Tätern in Eile entfernt worden, sodass lediglich die Konstruktion zum Anbau und Reste der Pflanzen zurückblieben. Die zurückgelassenen Materialen haben einen geschätzten Wert im fünfstelligen Bereich. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Ermittlungen vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.