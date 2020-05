4-Blocks-Star Ramadan zu Gast im Hagener Autokino

Hagen. Ein Serien- und Filmstar ist am Donnerstag zu Gast auf dem Höing in Hagen und präsentiert seinen neuen Film „Man from Beirut“

In dieser Woche feiert der Berlin-Thriller „Man from Beirut“ als erster deutscher Film mit Autokino-Start auch im Hagener Autokino auf dem Höing Premiere. Am Donnerstag, 21. Mai, sind zudem Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan („4 Blocks“) und Regisseur Christoph Gampl zu Gast im Autokino. Sie präsentieren live ihren Film und erzählen auf der Bühne vor der 100 Quadratmeter großen Leinwand alles über die Dreharbeiten. „Man from Beirut“ ist ein Thriller über Loyalität, Vertrauen und Intrigen. Begleitet wird das Rahmenprogramm von DJ Carl Bangz.

Einlass: 20 Uhr, Filmstart circa 21.30 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf online unter www.autokino-hagen.de.