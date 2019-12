33 Monate Haft für Drogenhandel mit Waffen in Hagen

Als am 25. Juni die Kripo zur Hausdurchsuchung vor seiner Wohnungstür in Wehringhausen stand, wollte der 39-Jährige noch ganz schnell das verhängnisvolle Beweismaterial verschwinden lassen. Über die Brüstung des Balkons warf er deshalb einen Rucksack – und der landete auf dem Flachdach eines Gebäudes gleich nebenan. Doch Polizeibeamte sind ja nicht blind.

Sie entdeckten – was ihm am Montag als Angeklagten vor dem Landgericht zum Verhängnis wurde – an der Garderobe einen Baseballschläger. Sowie in einer Kommode im Wohnungsflur eine griffbereite, mit acht Patronen geladene PTB-Waffe. Der Rucksack wurde von den Ermittlern auch vom Dach geholt.

Es war ein Rauschgift-Rucksack.

Darin steckten 439 Gramm Marihuana, portioniert in 265 Druckverschlusstütchen, zwei Feinwaagen und 3.335 Euro Bargeld. Die abgepackten Kleinportionen von Cannabiskraut, dazu die in unmittelbarer Nähe aufgefunden Waffen, die womöglich zur Verteidigung der Drogen dienten, ließen ein „bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln“ als naheliegend und schlüssig erscheinen. Die 9. Große Strafkammer verhängte am Nachmittag zwei Jahre und neun Monaten Haft.

Hohe Schulden nach Café-Pleite

Vorsitzender Richter Bernhard Kuchler erläuterte in seiner nahezu kindgerechten Begründung des Urteils die Besonderheiten dieses Falles: Der 39-jährige Angeklagte hatte ein türkisches Café eröffnet, dafür 40.000 Euro von Familienangehörigen geliehen bekommen und war bald darauf in die Pleite geschlittert. Den sichergestellten Baseballschläger und die Pistole (eine Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe) hätte er ursprünglich zum Schutz seines Lokals angeschafft. Der spätere Marihuana-Handel sollte die hohen Schulden tilgen.

Kuchler: „Die Kammer hat sehr intensiv beraten, es aber nicht mehr als ein Delikt angesehen, wo man auf zwei Jahre mit Bewährung runterkommen konnte.“ Nach sechs Monaten U-Haft kam der Verurteilte unter Auflagen direkt auf freien Fuß: Bis zum Haftantritt muss er sich aber regelmäßig bei der Polizei melden.