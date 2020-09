23.000 Euro Schaden: Zwei Verletzte bei Unfall in Hagen

Hagen-Mitte. Bei einer Karambolage in der Hagener City sind zwei Personen verletzt und drei BMWs beschädigt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Elberfelder Straße sind zwei Personen verletzt und drei BMWs beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf den BMW eines 37-Jährigen auf. Dabei schob er diesen auf den BMW eines 47-Jährigen. Der 47-Jährige sowie der Beifahrer des 37-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden musste. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 23.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.