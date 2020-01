Unfall 12.000 Euro Schaden: Mann in Hagen fährt zwei Poller um

Hagen. Geringer Personen-, aber hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch auf der Berchumer Straße ereignete.

Hohen Sachschaden richtete ein 67-jähriger Autofahrer aus Schwerte am Mittwoch bei einem Unfall auf der Berchumer Straße an.

Der Mann war mit seinem Golf in Richtung Feithstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der dortigen Autobahnunterführung nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pkw gegen zwei dort befindliche Poller stieß, die in den Asphalt einbetoniert waren.

Durch den Aufprall wurde die Ehefrau (68) des Mannes, die als Beifahrerin im Auto saß, leicht verletzt. Der Fahrer selbst und eine weitere Fahrzeuginsassin (44) blieben unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Stadt Hagen beseitigten eine durch den Unfall entstandene Gefahrenstelle rund um die Poller.