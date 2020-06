100 Prozent Zustimmung für Erik Schulz bei der FDP in Hagen

Die FDP in Hagen will Erik O. Schulz (parteilos) als Oberbürgermeister behalten.

Hagen. Die Hagener FDP hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl benannt. Für das Oberbürgermeisteramt nominierten die Liberalen Erik O. Schulz.

Auf ihrer Kreiswahlversammlung in der Aula des Albrecht-Dürer-Gymnasiums nominierte die Hagener FDP Oberbürgermeister Erik O. Schulz (parteilos) mit einem Ergebnis von 100 Prozent zum abermaligen Kandidaten für das höchste Amt in der Stadtverwaltung. In einer ausführlichen Rede zeigte Schulz die Erfolge der Allianz in der auslaufenden Legislaturperiode auf und gab einen Ausblick auf künftige Projekte.

Auch die übrigen Kandidatenvorschläge wurden mit großer Mehrheit von den Mitgliedern der FDP angenommen. In allen 26 städtischen Wahlkreisen bei der Kommunalwahl im Herbst kandidiert ein FDP-Vertreter. Auf der Reserveliste für den Stadtrat steht Claus Thielmann vor Michael Grzeschista. Es folgen Katja Graf, Christoph von der Heyden, Yannis Greve, Dominik Weiß, Philipp Alda, Alessandro Cordi, Klaus Fehske und Clara Rapp-Frick.