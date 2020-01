In manchen Bereichen, zum Beispiel in waldigen und landwirtschaftlich genutzten Gegenden, besteht die Gefahr des Wildwechsels. Auf der Hegestraße in Gladbeck kam es jetzt zu solch einem Unfall, bei dem Fahrzeuge mit Rehen kollidierten.

Gladbeck. Ein Rollerfahrer erlitt bei einem Wildunfall in Gladbeck leichte Verletzungen. Eines der verletzten Rehe wurde vor Ort von seinen Leiden erlöst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Zwei Rehe stoßen mit Auto und Roller zusammen

Nach Angaben der Polizei stießen am Dienstag gegen 6 Uhr eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer mit zwei Rehen zusammen. Der Unfall ereignete sich an der Hegestraße in Alt-Rentfort.

Gladbeck: Zwei Rehe kreuzten die Hegestraße in Alt-Rentfort

An dieser Stelle kommt es häufig zu Wildwechsel. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei schildert den Hergang folgendermaßen: Eine 36-jährige Autofahrerin aus Bottrop konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die Frau fuhr eines der Tiere an. Das andere Reh kollidierte mit dem Roller eines 51-jährigen Bottropers, der hinter dem Auto der 36-Jährigen fuhr. Der Mann stürzte, verletzte sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ramona Hörst, Sprecherin in der Polizeibehörde Recklinghausen: „Eines der Rehe lief verletzt davon in ein Feld.“ Das andere habe ein Jäger noch am Unfallort von seinen Leiden erlöst.