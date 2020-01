Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Hans-Christoph Pocha (65) ist in Bochum aufgewachsen und hat dort auch studiert. 1980 kam er nach Gladbeck, um dort am Heisenberg-Gymnasium zu unterrichten. Der Englisch- und Russischlehrer wechselte 2007 ans Ratsgymnasium, wurde dort 2013 Schulleiter.

Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder sowie ein Enkelkind. Pocha lebt mit seiner Frau in Kirchhellen.

Am 31. Januar geht er in den Ruhestand. Für diesen Tag ist ein Abschieds-Empfang in der Schul-Aula geplant. Beginn ist um 11 Uhr.