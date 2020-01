Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Vorstellungen

Die dritten Passionsfestspiele in Rotthausen erleben ihre Premiere am 7. März 2020. Die Aufführung in der evangelischen Kirche, Steeler Straße 48, beginnt um 20 Uhr. Insgesamt sind bis Ostern zehn Vorstellungen geplant.

Nach Angaben des Regisseurs Ulrich Penquitt bietet das evangelische Gotteshaus in Rotthausen Platz für maximal 300 Besucher.