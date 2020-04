Der ZBG zieht ein positives Fazit seiner Gründonnerstags-Aktion in Wittringen.

Grünabfälle ZBG: Grünabfall-Aktion in Wittringen war erfolgreich

Rund 600 Menschen haben Gründonnerstag in Wittringen ihren Grünabfall entsorgt. Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) ist zufrieden.

Rund 600 Gladbecker haben am Gründonnerstag den besonderen Service des Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) genutzt, und haben auf dem großen Parkplatz in Wittringen ihre Gartenabfälle abgegeben. In mehreren Abfallsammelfahrzeugen wurden die Grünabfälle gesammelt.

Der ZBG hatte die Aktion angeboten, da wegen der Coronakrise der Wertstoffhof seit dem 16. März geschlossen ist, viele Gladbecker jedoch die vergangenen Tagen dazu genutzt hatten, ihre Gärten in Form zu bringen.

Zu erheblichen Wartezeiten und längeren Staus kam es nicht, so der ZBG. Der ZBG bedankt sich bei den Gladbeckern, die sich alle ganz vorbildlich an die „Spielregeln“ gehalten haben, so dass die Grünsammlung reibungslos ablaufen konnte.