Zahl der Gladbecker Coronainfizierten muss korrigiert werden

Gladbeck Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus wird für Gladbeck auf 258 korrigiert. Eine positiv getestete Person wohnt woanders.

Für Gladbeck wird eine der gemeldeten Neuinfektionen des Vortages zurückgenommen. Es habe sich herausgestellt, "dass eine positiv getestete Person nicht in Gladbeck, sondern in Dorsten wohnt", so das Kreisgesundheitsamt. Die Zahl der bislang positiv auf das Virus getesteten Menschen reduziert sich so auf 258. Als genesen gelten unverändert 222 Personen. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Im Kreisgebiet gelten 1262 Menschen als genesen

Im Kreis Recklinghausen gibt es inzwischen 1358 bestätigte Corona-Fälle, am Mittwoch waren es noch 1349. Als genesen gelten 1262 Menschen, es gibt 39 Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen hat es 46 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Das sind die bekannten Fälle/ Genesene / Todesfälle aus den weiteren Kreisstädten: Castrop-Rauxel 138 / 131 / 1; Datteln 57 / 55 / 1; Dorsten 158 / 148 / 5; Haltern am See 84 / 84 / 0; Herten 97 / 90 / 1; Marl 125 / 117 / 1; Oer-Erkenschwick 208 / 194 / 3; Recklinghausen 173 / 165 / 4; Waltrop 60 / 56 / 1.

