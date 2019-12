Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Infos

„Köstliche kleine Katastrophen“ von Jörg Lehwald, Noel-Verlag, 120 Seiten, 13,90 Euro, ISBN 978-3-95493-322-8. Erhältlich im Buchhandel oder bestellbar im Netz.

„Ich schreibe nie zu Hause, sondern lieber im Café oder Restaurant, manchmal auch an einem Stehtisch beim Bäcker“, erzählt der Autor. Ein Laptop ist Lehwald dabei aber fremd. „Ich schreibe meine Ideen immer per Filzstift in ein kleines Heft und formuliere die Sätze meistens gleich komplett aus.“