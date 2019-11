Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Schützenvereinen und Kirchengemeinden

Die Tradition der Schützenvereine lebte nach dem Krieg schnell wieder auf. Schon 1951 feierte der Schützenverein Gladbeck-Mitte auf dem Meyplatz Schützenfest. Im März 1952 wurde die alte, verloren geglaubte Königskette im Tresor der Baufirma Braunsteiner entdeckt.

Im Sommer ‘52 feierte der Schützenverein Hubertus Zweckel groß sein 40-jährigen Bestehen. Und ein Jahr später der Schützenverein Gladbeck-Mitte „bei stärkster Anteilnahme der Bevölkerung“ sein 300-jähriges Bestehen. 1955 gründete sich sogar in Ellinghorst die Schützenbruderschaft „Andreas Hofer“ neu.

Große Anstrengungen wurden unternommen, die Kirchen wieder instand zu setzen. Bereits im November 1947 fand in St. Lamberti wieder der erste Gottesdienst statt, nach und nach wurde die Inneneinrichtung ergänzt, 1953 kamen noch vier neue Glocken in den Turm. Herz Jesu Zweckel konnte im Mai 1949 wieder bezogen werden, die Instandsetzung von Christus König Schultendorf war im September 1950 abgeschlossen. In der schwer zerstörten St.-Marien-Kirche Brauck konnte erst im Dezember 1951 wieder der erste Gottesdienst gefeiert werden.

Die ev. Christuskirche wurde 1950 wieder eingeweiht, zum gleichen Zeitpunkt wie die Braucker Pauluskirche. Die Martin-Luther-Kirche in Rentfort war erst 1952 wieder zu nutzen.