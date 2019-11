Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Idee zum Strickkleid

Die Idee, Bäume und Laternenpfähle, Geländer und öffentliche Bänke, Türklinken und Zäune zu umgarnen, um in einer Stadt Farbakzente oder politische Statements zu setzen, ist nicht ganz neu. Susanne A. Schalz hat sich von solchen Beispielen inspirieren lassen.

Diese Form der Verschönerung hat sich unter verschiedenen Namen etabliert: Urban Knitting (Stricken) oder Knitted Graffito (Gestrickte Graffiti) sind zwei solcher Begriffe. Den Anfang machten Strick-Fans in den USA, im amerikanischen Houston. Die Streetart in Wolle ist in Deutschland beispielsweise in Bochum, Berlin und Frankfurt am Main zu sehen, in Europa unter anderem in Wien und Stockholm.

In 25 Rentforterinnen fand die Künstlerin Schalz Frauen, die sich prompt für solch eine Aktion zum 100. Stadtgeburtstag begeisterten und zu den Nadeln griffen. Und bald ließen sich weitere Gladbeckerinnen von der Stricklust anstecken.