Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Stimmzettel

Die Kommunalwahlen finden in allen Gemeinden und Kreisen in NRW am 13. September 2020 statt.

In Gladbeck werden auf kommunaler Ebene gewählt: Der Bürgermeister und der Rat der Stadt Gladbeck, der Landrat und der Kreistag des Kreises Recklinghausen.

Alle Wahlberechtigten erhalten am Wahlsonntag vier Stimmzettel und haben für jede Wahl eine Stimme.