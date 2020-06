Videokonferenz: CDU Gladbeck diskutiert mit Innenminister

Per Videokonferenz diskutiert die CDU am 4. Juni um 19 Uhr mit NRW-Innenminister Herbert Reul. Interessierte können sich dazu schalten.

Gladbeck. Sicherheit und häusliche Gewalt in der Corona-Krise sind Themen einer Videokonferenz der CDU Gladbeck mit Herbert Reul. Man kann sich zuschalten.

Die Mitglieder der CDU Gladbeck sprechen Donnerstagabend, 4. Juni, in einer Videokonferenz mit NRW-Innenminister Herbert Reul. Beginn ist um 19 Uhr.

Hauptthema wird die Arbeit des Innenministers in Corona-Zeiten sein. Dabei soll es beispielsweise um die Auswirkungen von Corona auf die öffentliche Sicherheit, Erkenntnisse zu etwa gestiegener häuslicher Gewalt und die Bekämpfung der Clan-Kriminalität in NRW beziehungsweise im nördlichen Ruhrgebiet gehen.

Wer sich für diese Themen interessiert, kann an der Videokonferenz teilnehmen, so die CDU. Anmeldung an info@cdu-gladbeck.de unter Betreff „Reul“ mit der Angabe der Kontaktdaten zur Video-Konferenz. Der Link für die Videokonferenz wird dann kurzfristig per Mail von der CDU zugesandt.