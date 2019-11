Verkehrsverein Gladbeck erhöht Kunstpreis auf 5000 Euro

Gladbeck. Der Wilhelm-Zimolong-Förderpreis wird 2020 wieder ausgeschrieben. Noch in diesem Jahr soll das Riesener-Gymnasium eine Riesener-Büste erhalten.

Aus Anlass des Stadtjubiläums schenkt der Verkehrsverein Gladbeck dem Riesener-Gymnasium eine Büste seines weltberühmten Namenspatrons, in Bronze gegossen von Anneliese Quinders. Im nächsten Jahr steht wieder die Verleihung des Wilhelm-Zimolong-Förderpreises an, und es sollen drei weitere Ausgaben der Zeitschrift ,Gladbeck Unsere Stadt’ erscheinen. Das hat der Verkehrsverein auf seiner Jahreshauptversammlung in der ,Alten Spedition’ beschlossen. Außerdem gab es ergänzende Vorstandswahlen.

Der Vorsitzende Rüdiger Behrendt dankte seinem Vorgänger Burchard Strunz, der sich große Verdienste um den Verkehrsverein erworben habe. Gut 42 Jahre hat Burchard Strunz sich im Vorstand ums Wohl des Vereins gekümmert, unter anderem stand er zehn Jahre an seiner Spitze. Aus Altersgründen hat er jetzt nicht mehr für den Vorstand kandidiert. Behrendt berichtete weiter, das Finanzamt Marl werde künftig die Gemeinnützigkeit des Verkehrsvereins nicht mehr in Frage stellen.

Zimolong-Preis gibt es während der Ausstellung „Junge Kunst im Ruhrgebiet“

Die Riesener-Büste von Anneliese Quinders schenkt der Verkehrsverein dem Riesener-Gymnasium aus Anlass des 100. Stadtgeburtstages. Foto: Peter Braczko

Für die nächste Vergabe des Wilhelm-Zimolong-Förderpreises – geplant im August 2020 – wird der Verkehrsverein sein Preisgeld auf 5000 Euro erhöhen. Der Preis wird wieder im Rahmen der Ausstellung „Junge Kunst im Ruhrgebiet“ verliehen. Der Verkehrsverein hat 2013 die Vergabe des Wilhelm-Zimolong-Förderpreises übernommen, um Gladbecks Außenwirkung zu stärken. Daran erinnerte die neue stellvertretende Vorsitzende Karoline Dumpe. Um den deutschlandweit ausgelobten Preis bewerben sich viele Studenten aus allen Landesteilen. Längst habe sich dieser Förderpreis in Kunst-Kreisen überregional einen Namen gemacht, so Dumpe.

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Stadt hat das Magazin “Gladbeck Unsere Stadt“ unzählige Veranstaltungen und Feierlichkeiten, aber auch ihre Geschichte in den Fokus gerückt, so Redaktionsleiter Manfred Bogedain. Dabei habe man Wert darauf gelegt, möglichst viele Aktivitäten von Mitbürgern und Mitbürgerinnen, Vereinen und Gruppierungen vorzustellen. Als ,Jubiläumsgeschenk’ wurden die Umfänge der Ausgaben erhöht. Die Redaktion lädt auch weiterhin jeden zum Mitmachen bei der Zeitschrift ein. Vor allem werde es immer schwieriger, jüngere Autoren zu finden.

Rüdiger Behrendt wurde im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Der neue Vorstand des Verkehrsvereins nach der Wahl. Foto: Peter Braczko

Als zufriedenstellend bewertete Schatzmeister Michael Seipp die finanzielle Situation des Vereins. Die allgemeine Entwicklung in Richtung Null-Zins schlage allerdings deutlich zu Buche. Dank der Gemeinnützigkeit werde das Vermögen des Vereins zur Finanzierung der für 2020 geplanten Aktionen reichen, so der Schatzmeister.

Bei den Vorstandswahlen wurden Rüdiger Behrendt als Vorsitzender, Michael Seipp als Schatzmeister und Manfred Bogedain als Schriftführer und Redaktionsleiter sowie Wolfgang Springer als Kassenprüfer bestätigt. Karoline Dumpe wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden, Bernd Grewer, Mario Lobert und Peter Mause wurden als Beisitzer gewählt.