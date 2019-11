Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen im Advent

Die Pfarrei St. Lamberti bietet in der Adventszeit freitags die Frühschichten ab 6 Uhr mit anschließendem Frühstück an. Die Termine und Orte: 29. November, Heilige Messe in St. Johannes (Bülser Straße 4); 6. Dezember, Wortgottesfeier in Heilig Kreuz (Horster Straße 133); 13. Dezember, Heilige Messe in Herz Jesu (Kardinal-Hengsbach-Platz); 20. Dezember, Wortgottesfeier in St. Lamberti (Kirchplatz 6).

Das Begegnungscafé im K4 (Kirchstraße 4-6) ist mittwochs zum Thema „Lectio Divina im Advent“ geöffnet: 4., 11. und 18. Dezember, 19.30 Uhr. Gelesen werden Anfangstexte aus dem Matthäus-Evangelium.

Die Türen der St.-Marien-Kirche (Horster Straße 341) stehen in den ersten drei Adventswochen von Montag bis Freitag zwischen 17 und 19 Uhr offen. Besucher können sich einen Moment Ruhe gönnen und mit den Amigonianerpatres Alois und Gisbert ins Gespräch kommen.

Die Kirche St. Josef (Hegestraße 146) ist vom 1. bis 22. Dezember (außer 20. Dezember) jeweils von Sonntag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, geöffnet. Meditative Musik und ausliegende Texte laden zum Verweilen und Beten ein. Für Kinder im Kommunionalter wird jeweils um 17 Uhr ein Adventsfenster geöffnet.