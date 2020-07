Unbekannte überfallen Mann in Gladbeck und flüchten

Unbekannte sollen in der Nacht zu Mittwoch einen Mann in Gladbeck überfallen haben.

Zwei Unbekannte sollen am Mittwoch gegen 2.45 Uhr einen Mann auf der Friedenstraße in Gladbeck überfallen haben. Die Polizei traf den 40-Jährigen barfuß an. Die Täter sollen dem Mann unter Gewaltanwendung Schuhe und Jacke gestohlen haben. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt, so die Polizei.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Nur einer der beiden Tatverdächtigen konnte vage beschrieben werden. Der Mann soll eine Glatze und ein Tattoo am Hals haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.