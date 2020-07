Unbekannte stehlen in Gladbeck ein Auto aus einem Parkhaus

Gladbeck. Aus einem Parkhaus in Gladbeck haben Unbekannte Montag ein Auto gestohlen. Bereits am Samstag war ein Motorrad in Alt-Rentfort gestohlen worden.

Unbekannte haben in Gladbeck ein Auto aus einem Parkhaus und ein an der Kirchhellener Straße geparktes Motorrad gestohlen. Der Polizei fehlen bislang in beiden Fällen Hinweise auf die Täter.

Im Parkhaus des Geschäftshauses Hoch 10 an der Friedrich-Ebert-Straße haben Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr einen goldenen Toyota Verso gestohlen. Die Besitzer hatten ihr Fahrzeug in dem Parkhaus abgestellt, als sie wiederkamen, war der Wagen weg. Das Auto hatte ein amtliches Kennzeichen der Stadt Gladbeck.

Geparktes Motorrad an der Kirchhellener Straße gestohlen

Bereits in der Nacht zu Samstag stahlen unbekannte Täter ein Motorrad an der Kirchhellener Straße in Alt-Rentfort. Die schwarze KTM Adventure war bereits für eine Tour gepackt, so die Polizei. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf an der Europastraße ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie den Airbag, Bedienelemente der Armatur, diverse Elektronik und das Radio. Hinweise zu den Diebstählen und dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.