Überzahlungen und Verwarngelder entfallen

Der Systemanbieter Smartparking, eine Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung, bündelt in seiner App unter einem Dach verschiedene Anbieter. Nutzer können einen der Anbieter für das jeweilige Ticket auswählen. Ein Schreiben an den Parkscheinautomaten weist auf die Möglichkeit des Handyparkens hin. Die Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb.

Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App, Anruf oder SMS. Nach Bedarf kann die Parkzeit gestoppt oder verlängert werden, so dass Überzahlungen und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets entfallen.